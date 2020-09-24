Памятная доска в честь Виолы Мальми появилась в центре Петрозаводска

В минувшую среду, 23 сентября, в Петрозаводске открыли мемориальную доску карельскому хореографу и балетмейстеру национального ансамбля песни и танца «Кантеле» Виоле Мальми. Об этом сообщает министерство культуры республики. Доску установили на доме №25 на проспекте Ленина, где она ранее жила.

Виола Мальми – хореограф, балетмейстер, заслуженный работник культуры Карельской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат госпремии республики в области культуры, лауреат премии правительства РФ «Душа России», почетный гражданин Карелии.

Виола Мальми была создателем и руководителем фольклорных коллективов, собирателем и популяризатором фольклора, инициатором и организатором уличных театрализованных представлений и праздников.

Фото: пресс-центр министерства культуры РК