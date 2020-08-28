Заключенные сделали прогулочные веранды для нового детсада в Карелии

Осужденные ИК-9 изготовили и установили девять прогулочных веранд в новом детском садике в Заозерье в Прионежском районе. Для этого им потребовалось менее двух недель. О выполненных работах сообщает паблик УФСИН.

По словам замначальника УФСИН Карелии Ивана Антипова, подобные объекты изготавливает не только исправительная колония №9, но также исправительные учреждения Сегежского района.

«Как правило, вопросов и нареканий по качеству возведенных объектов у администрации детских садов не возникает, более того, на проделанную работу приходят посмотреть и руководители других дошкольных образовательных учреждений. Не каждый садик способен похвастаться наличием теневых навесов подобного качества», - отметил он.

Фото: vk.com