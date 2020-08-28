Полиция прекратила поиски пропавшего жителя Вологодской области

Полиция Карелии прекратила поиски мужчины, который ушел в лес за грибами и не вернулся.

«Уроженец Вологодской области 1964 года рождения, ранее объявленный в розыск, найден», - сообщили в МВД.

Криминальной составляющей в истории а исчезновении нет, добавили в министерстве. Полиция поблагодарили СМИ, паблики и жителей республики за распространение информации.