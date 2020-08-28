Подрядчик, ремонтирующий лестницы, переделывает свою работу

Ремонт лестничных спусков продолжается в столице Карелии. Компания ООО «Свой дом» выполняет работы на восьми объектах, сообщили в мэрии.

По спуску на улице Вольная согласовали технологическую карту монтажа ступеней. Работы идут. Напомним, ранее мэрия отказалась принимать бетонное основание объекта, из-за чего компании пришлось полностью все переделывать. Аналогичная ситуация сложилась и на Фрунзе. Ранее специалисты выявили нарушение технологии монтажа каменных плит ступеней. Бетонное основание лестниц было принято по итогам лабораторных испытаний, но между основанием и каменными плитами остались пустоты. Подрядчику указали на необходимость полностью демонтировать камни и уложить их снова.

После того, как рабочие завершат спуск на Вольной, они приступят к повторному монтажу ступеней на Фрунзе. Глава города подчеркивает необходимость обеспечения прохода к началу учебного года.

Также подрядчик завершил устройство лестницы на улице Ровио. На лестнице на улице Пушкинской ведется мощение. На Комсомольском проспекте готово основание. На улице Кузьмина сделана бетонная заливка под установку ступеней. Начались работы и на Лососинской набережной.

Фото: пресс-служба администрации города