Подрядчика обязали завершить ремонт лестницы на Вольной к сентябрю

В Петрозаводске продолжаются работы по благоустройству города. Ремонт некоторых объектов идет с солидной задержкой, сообщили в мэрии карельской столицы.

Так, трудности возникли у подрядчика, выполняющего ремонт лестничного спуска на улице Вольной. Ранее мэрия отказалась принимать бетонное основание объекта, из-за чего компании пришлось полностью переделывать эту работу. Сейчас основание уже готово, вскоре начнется облицовка ступеней гранитными плитами.

В мэрии обязали подрядчика закончить все работы на этом важном пешеходном пути из Октябрьского микрорайна в центр города к 1 сентября. Проблема в том, что ремонт лестницы должен был завершиться еще до начала июля. Поэтому штрафных санкций со стороны мэрии подрядной организации не избежать.