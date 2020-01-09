Загулявший житель Карелии переполошил спасателей

Уснувший после длительного загула мужчина переполошил спасателей на севере Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в среду, 8 января, в 22:25 на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил звонок с просьбой о помощи. В квартире жилого дома мужчина несколько дней не выходит на связь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя трехколенную лестницу, через балкон проникли в квартиру расположенную на втором этаже. Пропавший хозяин квартиры оказался дома.

К счастью, ничего страшного не случилось. Мужчина после небольшого загула, просто спал.