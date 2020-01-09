Мусоровоз загорелся на Рождество в карельском поселке Пяльма

В карельском поселке в один из праздничных дней горел мусоровоз, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож из отдела надзорной деятельности пожарной охраны района поступило сообщение о пожаре, который произошел днем 7 января в поселке Пяльма.

Как было установлено, пожар произошел в мусоровозе «КАМАЗ». В результате возгорания в грузовике огнем была повреждена обшивка салона на площади полтора квадратных метра и два погонных метра электрического кабеля. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так, как с огнем при помощи огнетушителя самостоятельно справился водитель автотранспортного средства.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину пожара.