Труп женщины найден в квартире на севере Карелии

Труп пожилой женщины обнаружен в квартире на севере Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в среду, 8 января, в 10:30 на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. В поселке Пиндуши им необходимо было попасть в квартиру, где пожилая женщина несколько дней не выходит на связь.

«Прибыв к месту вызова, поселковые пожарные используй шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К сожалению, самые худшие предположения подтвердились. Хозяйка квартиры была мертва»,

– говорится в сообщении.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.