09 января 2020, 08:00
Труп женщины найден в квартире на севере Карелии
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку
Труп пожилой женщины обнаружен в квартире на севере Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.
По его словам, в среду, 8 января, в 10:30 на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. В поселке Пиндуши им необходимо было попасть в квартиру, где пожилая женщина несколько дней не выходит на связь.
«Прибыв к месту вызова, поселковые пожарные используй шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К сожалению, самые худшие предположения подтвердились. Хозяйка квартиры была мертва»,
– говорится в сообщении.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.