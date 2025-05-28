28 мая 2025, 09:46
Соцсети

Зацепер прокатился на троллейбусе в Петрозаводске

Общественный транспорт двигался по улице Чапаева, а сзади свисал «заяц»
зацепер
фото стопкадр

Зацепер прокатился по троллейбусу в Петрозаводске, схватившись за заднюю лестницу.

Опасная поездка с ветерком попала в кадр камеры наблюдения. Общественный транспорт двигался по улице Чапаева, а сзади свисал «заяц». Все это происходило вечером 27 мая.

«Уважаемые водители, начались каникулы, будьте бдительны и аккуратны… Дети играют в покатай меня ... не помешала бы там камера, чтоб водитель рогатого мог их сразу гнать», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», где и опубликована видеозапись. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
зацепер
Чапаева
троллейбус