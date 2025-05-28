Зацепер прокатился на троллейбусе в Петрозаводске

Зацепер прокатился по троллейбусу в Петрозаводске, схватившись за заднюю лестницу.

Опасная поездка с ветерком попала в кадр камеры наблюдения. Общественный транспорт двигался по улице Чапаева, а сзади свисал «заяц». Все это происходило вечером 27 мая.

«Уважаемые водители, начались каникулы, будьте бдительны и аккуратны… Дети играют в покатай меня ... не помешала бы там камера, чтоб водитель рогатого мог их сразу гнать», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», где и опубликована видеозапись. © «Петрозаводск говорит»