20 апреля 2020, 13:17
Забывчивая петрозаводчанка лишилась паспорта и денег
Фигурант уголовного дела о краже нашел банковскую карту и опустошил ее на 4500 рублей
48-летняя петрозаводчанка забыла пакет с паспортом на подоконнике в одном из отделений банка. За обложкой документа находились банковская карта и записка с пин-кодом. Вскоре с ее счета исчезли 4500 рублей. о пропаже денег женщина заявила в полицию.
Стражам порядка удалось установить, что картой потерпевшей воспользовался другой посетитель банка. 40-летний мужчина проверил баланс чужой карты, снял деньги, а паспорт выкинул, рассказали в МВД.
Подозреваемый в краже сознался. Полиция возбудила уголовное дело.