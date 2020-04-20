20 апреля 2020, 13:17
Происшествия

Забывчивая петрозаводчанка лишилась паспорта и денег

Фигурант уголовного дела о краже нашел банковскую карту и опустошил ее на 4500 рублей

48-летняя петрозаводчанка забыла пакет с паспортом на подоконнике в одном из отделений банка. За обложкой документа находились банковская карта и записка с пин-кодом. Вскоре с ее счета исчезли 4500 рублей. о пропаже денег женщина заявила в полицию.

Стражам порядка удалось установить, что картой потерпевшей воспользовался другой посетитель банка. 40-летний мужчина проверил баланс чужой карты, снял деньги, а паспорт выкинул, рассказали в МВД.

Подозреваемый в краже сознался. Полиция возбудила уголовное дело.

 

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Метки: 
Кража
паспорт
Полиция
новости петрозаводска
банковская карта
финансы