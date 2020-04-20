Забывчивая петрозаводчанка лишилась паспорта и денег

48-летняя петрозаводчанка забыла пакет с паспортом на подоконнике в одном из отделений банка. За обложкой документа находились банковская карта и записка с пин-кодом. Вскоре с ее счета исчезли 4500 рублей. о пропаже денег женщина заявила в полицию.

Стражам порядка удалось установить, что картой потерпевшей воспользовался другой посетитель банка. 40-летний мужчина проверил баланс чужой карты, снял деньги, а паспорт выкинул, рассказали в МВД.

Подозреваемый в краже сознался. Полиция возбудила уголовное дело.