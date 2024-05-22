Заброшенная двухэтажка вспыхнула на севере Карелии

Утром 22 мая в поселке Летнереченский произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

Сигнал о возгорании поступил в 7:20. На место выехали четверо пожарных. Выяснилось, что огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного дома. Наблюдалось сильное задымление. Общими усилиями с возгоранием удалось справиться.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара предстоит установить специалистам. // Фото ОПС по Беломорскому району