22 мая 2024, 12:58
Происшествия

Опасность поджидает жителей Петрозаводска у входа в алкомаркет

Петрозаводчан предупредили о падающей штукатурке на Первомайском проспекте

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности на Первомайском проспекте.

По данным ЕДДС, с дома №47 над входом в популярный алкомаркет осыпаются куски штукатурки. Информация передана в управляющую компанию для принятия мер.

Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при ходьбе в этом месте. // Фото «Петрозаводск говорит»

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