Опасность поджидает жителей Петрозаводска у входа в алкомаркет

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности на Первомайском проспекте.

По данным ЕДДС, с дома №47 над входом в популярный алкомаркет осыпаются куски штукатурки. Информация передана в управляющую компанию для принятия мер.

Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при ходьбе в этом месте. // Фото «Петрозаводск говорит»