22 мая 2024, 12:58
Опасность поджидает жителей Петрозаводска у входа в алкомаркет
Петрозаводчан предупредили о падающей штукатурке на Первомайском проспекте
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности на Первомайском проспекте.
По данным ЕДДС, с дома №47 над входом в популярный алкомаркет осыпаются куски штукатурки. Информация передана в управляющую компанию для принятия мер.
Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при ходьбе в этом месте. // Фото «Петрозаводск говорит»