22 мая 2024, 12:53
Мусор и трава разгорелись рядом с котельной в карельском городе
Пудожских пожарных дважды за день поднимали по тревоге
22 мая пожарных дважды поднимали по тревоге из-за возгорания на отрытой местности. Огонь разгорелся вблизи котельной и жилых домов в Пудоже.
По сообщению пудожских пожарных, горящие частицы сажи вылетали из труб котельной и разлетались по округе. Вспыхнула сухая трава, а также свалка отходов.
Пожарные обмолвились об угрозе распространения огня на сараи, гаражи. // фото VK-паблик «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район»