Мусор и трава разгорелись рядом с котельной в карельском городе

22 мая пожарных дважды поднимали по тревоге из-за возгорания на отрытой местности. Огонь разгорелся вблизи котельной и жилых домов в Пудоже.

По сообщению пудожских пожарных, горящие частицы сажи вылетали из труб котельной и разлетались по округе. Вспыхнула сухая трава, а также свалка отходов.

Пожарные обмолвились об угрозе распространения огня на сараи, гаражи. // фото VK-паблик «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район»