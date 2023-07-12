Забравшего у пенсионерок 820 000 рублей курьера оставили на свободе

Уголовное дело курьера дистанционных мошенников передали в Петрозаводский горсуд. Молодого человека изобличили в похищении 820 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он в декабре прошлого года забрал эти деньги у 78-летней, 84-летней и 87-летней женщин. Перед этим неустановленное лицо по телефону осуществляло на них психологическое воздействие.

Представившись сотрудником правоохранительных органов, этот человек сообщал о ДТП с участием их родственников и предлагал для освобождения их от уголовной ответственности передать доверенному человеку деньги. Этим человеком и был 21-летний обвиняемый, который таким образом хотел заработать.

В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. // фото: www.freepik.com