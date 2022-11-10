10 ноября 2022, 20:15
Заботу о семьях мобилизованных в Карелии взяли на себя волонтеры
Отправившим мужчин на СВО жителям республики помогают решать бытовые вопросы
Волонтеры в Карелии заботятся о семьях тех, кого мобилизовали для участия в военной спецоперации. Глава региона Артур Парфенчиков привел несколько примеров такой помощи.
В частности, жителю Заречья они принесли дров. Николай Анатольевич живет один и даже по дому ходит с трудом.
Учащиеся колледжа помогли Валентине Васильевне из Раухалы помыть окна и повесить занавески, вынести из бытовки мусор.
Добровольцы в Прионежье помогли Елене из Орзеги перенести под навес стройматериалы.
По словам губернатора, волонтеры приносят воду, отводят малышей в садики, выгуливают домашних питомцев либо берут их на передержку. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте