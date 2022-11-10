Заботу о семьях мобилизованных в Карелии взяли на себя волонтеры

Волонтеры в Карелии заботятся о семьях тех, кого мобилизовали для участия в военной спецоперации. Глава региона Артур Парфенчиков привел несколько примеров такой помощи.

В частности, жителю Заречья они принесли дров. Николай Анатольевич живет один и даже по дому ходит с трудом.

Учащиеся колледжа помогли Валентине Васильевне из Раухалы помыть окна и повесить занавески, вынести из бытовки мусор.

Добровольцы в Прионежье помогли Елене из Орзеги перенести под навес стройматериалы.

По словам губернатора, волонтеры приносят воду, отводят малышей в садики, выгуливают домашних питомцев либо берут их на передержку. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте