Заболевших ковидом и ОРВИ в Карелии стало меньше

Все меньше жителей Карелии заражаются ОРВИ и ковидом. Об эпидемиологической ситуации в республике рассказала пресс-служба Роспотребнадзора РК.

За минувшую неделю зарегистрировали 1,4 тысячи инфицированных коронавирусом. Заболевших стало на 44 процента меньше по сравнению с последней неделей сентября. Их число снизилось во всех возрастных группах.

Скорую помощь в карельской столице тоже вызывают меньше. Об этом рассказал глава региона.

- Пообщался с сотрудниками Петрозаводской станции скорой помощи. Рассказали хорошие новости – количество вызовов пошло на спад. По словам главного врача БСМП Натальи Алонцевой, сейчас число обращений с симптомами коронавируса и ОРВИ по сравнению с сентябрьским пиком сократилось вдвое: до 30–40 в сутки,

- сообщил Артур Парфенчиков.

При этом в данный момент 6,8 тысяч человек в республике болеют ОРВИ, уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 25 процентов за счет возрастной группы 15 лет и старше. // Фото: pixabay.com