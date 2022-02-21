Заболеваемость внебольничными пневмониями в Карелии растет

Внебольничных пневмоний в Карелии с 14 по 20 февраля зарегистрировали больше, чем на прошлой неделе. По данным Роспотребнадзора, показатель превышен на 15,4 процента.

С этим заболеванием в указанный период в регионе госпитализировали 167 пациентов. Заболели в целом 202 человека. Это больше, чем обычно бывает в среднем, на15,3 процента.

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости, рассчитанного за три года, зарегистрировали на 10-ти административных территориях Карелии.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше среднемногонедельного уровня на 16.3 процента, зарегистрировано 85 случаев заболевания. // Фото: 24health.by