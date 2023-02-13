13 февраля 2023, 19:22
Заболеваемость ОРВИ и гриппом держится на высоком уровне в Карелии
Несколько классов в школах и групп в детсадах в республике закрыты на карантин
В Карелии за прошедшую неделю выявлены 6329 случаев заражения ОРВИ и гриппом. Такую статистику приводит управление Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости в республике выше эпидпорога на 11,6%. В Петрозаводске за неделю выявлены 2953 заболевших. Заболеваемость ниже эпидпорога.
Из-за большого количества заболевших закрыты три класса в школах и четыре группы в детских садах республики.
За неделю с ОРВИ в Карелии госпитализированы 18 человек. // Фото «Петрозаводск говорит»