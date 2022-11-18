Забиравшим деньги пенсионерок в Карелии курьером оказался петербуржец

На этой неделе несколько пенсионерок в Петрозаводске стали жертвами мошенников. Оказалось, деньги у женщин в возрасте от 83 лет до 91 года забирал один и тот же юноша. Его задержали и допрашивают, сообщили в МВД Карелии.

Всех горожанок обманули по одной схеме: им звонили днем, представлялись правоохранителями и сообщали, что близкий родственник стал виновником ДТП. Чтобы выручить его, пожилые женщины отдавали деньги, за которыми приходил курьер.

Аферист забрал 379 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей, которые тут же перевел кураторам. Сотрудники угрозыска задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний петербуржец.

Установили его причастность и к другому подобному эпизоду: 88-летняя горожанка отдала 250 тысяч рублей.

Подозреваемый во всем признался, его заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела о мошенничествах, полицейские ищут всех участников этой преступной схемы. // фото: МВД Карелии