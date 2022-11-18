Попытка маршрутки догнать и обогнать троллейбус привела к ДТП

Новый троллейбус получил повреждения в центре Петрозаводска. Об инциденте сообщил паблик «ПМУП «Городской транспорт».

Случившееся запечатлели видеорегистраторы «рогатого», а также камера наблюдения CityLink. Дорожный инцидент произошел на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Герцена, 16 ноября в 17:54.

Судя по записи с регистратора, автобус №17 двигался позади в правом ряду.

Вероятно, водитель маршрутки собирался догнать и обогнать троллейбус, двигавшийся в левом ряду. Видимо, маневру помешал автомобиль, который в это время повернул с Ленина на Герцена и остановился для пропуска пешеходов. Маршрутка немного изменила траекторию, пытаясь протиснуться между этим авто и троллейбусом. В итоге, автобус задел троллейбус.

В муниципальном предприятии призвали водителей автобусов к соблюдению правил дорожного движения, чтобы не подвергать опасности пассажиров.

«Троллейбус получил повреждения. Но главное! Подвергнуты опасности жизни и здоровье пассажиров! Призываем руководителей и водителей маршруток начинать соблюдать ПДД!» - сказано в сообщении. // фото: скриншот камеры наблюдения