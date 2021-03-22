За злостную неуплату налогов жители Карелии всей семьей сели в тюрьму

Конец марта 20 лет назад заставлял бизнесменов быстро-быстро шевелиться. Ведь заканчивался срок подачи налоговых деклараций за год. А что бывает с теми, кто либо не платит налоги вовремя, либо вовсе не хочет делиться с государством? Журналисты раскопали серьезную историю. Впервые в нашей республике граждане, злостно уклонявшиеся от уплаты налогов, получили за это реальные сроки тюремного заключения. В петрозаводском локомотивном депо начиналась предпринимательская деятельность семейства Олейник. Она закончилась уголовным делом и весьма внушительными сроками заключения. На 9 лет общего режима с конфискацией имущества был осужден бывший начальник депо Владимир Олейник, а два его сына Денис и Антон — соответственно на 7,5 и на 4 года. С нажитым имуществом братьям тоже пришлось расстаться.

В 1994 году Олейники организовали на базе депо Товарищество с ограниченной ответственностью «Хелен». Фирма занималась производством оборудования для железной дороги. Дела у бизнесменов, судя по всему, шли неплохо. Поскольку по мнению суда, они только налогов от государства утаили почти на 3,5 миллиона рублей. Причем, рублей уже деноминированных. Но еще докризисных.

«Прокуратура республики Карелия заинтересована в том, чтобы больше уголовных дел о налоговых преступлениях направлялось в суды. Чтобы и судебная практика складывалась, и чтобы лица, которые уклоняются от уплаты налогов почувствовали, что такая уголовная ответственность есть, и люди за это могут понести серьезное наказание», - заявила прокурор Любовь Костина.

В 2000 году прокуратурой расследовалось семь дел, связанных с налоговыми преступлениями. В 2001 году в работе было уже около тридцати таких дел. До сих пор фигуранты подобных расследований либо попадали под различные амнистии, либо вовремя раскаивались и возвращали сокрытое от государства. За это по российскому уголовному кодексу покаявшимся было положено прощение. С теми, кто не покаялся, собирались в дальнейшем обходиться в соответствии с двумя статьями — 198 и 199. По одной предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. По другой — до семи. А если очень повезет, по совокупности нескольких статей можно получить и больше — как случилось с Олейниками.

Весной 2001 года горожане, выезжавшие в районы из Петрозаводска, почувствовали, что рейсов становится все меньше. И половина из них — коммерческие. Что вынуждало льготников платить за проезд. Этой проблемой (которая возникла уже за несколько лет до этих событий) заинтересовались городские и республиканские власти. В Минфине состоялось совещание по проблемам пригородных перевозок.

Городская прокуратура в начале марта узнала о том, что главы самоуправлений Пряжинского, Прионежского района и Вепсской волости по согласованию с автовокзалом ввели коммерческие пригородные рейсы. Юристы провели проверку, поскольку и федеральный, и республиканский законы были нарушены.

«Результаты проверки таковы: факты нарушений подтвердились со стороны автовокзала и глав районов. Наши действия: мы внесли представление директору автовокзала, чтобы отменили эти коммерческие рейсы. Поскольку такого понятия в законе нет», - сообщила Раиса Матросова, заместитель прокурора Петрозаводска.

Не было в законе и такого, чтобы обижать народ. А народ обижался сильно. Пенсионеры и инвалиды в период весенней активности не могли попасть на свои пригородные участки, которые давали им ощутимый приработок. «Эту проблему надо решать. То расписание, которое в настоящий момент есть, конечно, никого не устраивает», - заявил Анатолий Терентьев, начальник автовокзала.

Кризисная ситуация назревала давно. Автовокзал заказывал транспортные средства в Автоколонне 1126. На это требовались деньги. Дотировали предприятие местные власти, которым их выделяла республика. На бесперебойные перевозки, по словам начальника вокзала, нужно было 22 миллиона в год. А давали ему в лучшем случае в три раза меньше. Поэтому и возникла необходимость в коммерческих рейсах.

«Другого выхода мы не видели, - объяснил Терентьев. - Потому что денег в бюджете нет. За последний месяц мы не получали трансфертов на покрытие убытков от льготников вообще».

«Вопрос это очень серьезный, сложный, - согласилась заместитель прокурора. - решать его должны на уровне как органов государственной власти, так и органов самоуправления. Но не должно это все быть возложено на плечи граждан». С 19 августа Автоколонна 1126 была намерена разорвать отношения с автовокзалом. Так как не получила от него более трех миллионов рублей. В Минфине было решено создать постоянную комиссию по проблемам пригородных перевозок.

Таким было 22 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото Нина Зотина, pnp.ru)