За взятки на 14 миллионов рублей задержали 26 сотрудников ДПС

Сотрудников ДПС в Ростовской области задержали из-за подозрения в крупном взяточничестве. Они за три года предположительно выманили у водителей больше 14 миллионов рублей. Возбуждено три уголовных дела, сообщили 13 апреля в пресс-службе Следственного комитета России.

Взяли 26 человек, примерно десяток - действующие полицейские, остальные – бывшие сотрудники полиции и гражданские. Они действовали на трассе «Дон» в 2017-2020 годах. По местам жительства и службы подозреваемых провели 95 обысков.

Сначала фотографировали автомобили, проезжающие транзитом, потом с помощью графических редакторов создавали фиктивные доказательства нарушения ПДД.

Изображения пересылали своим знакомым инспекторам ДПС, находящимся в нескольких километрах. Те тормозили машины и грозили водителям административной или уголовной ответственностью.

Водители откупались, передавая суммы от пяти тысяч до пятисот тысяч рублей. // Фото: Olga1205/pixabay.com