Производитель Vanish, Durex и «Нурофена» передает права на бизнес в РФ

Британский производитель, медикаментов бытовой химии и ряда иных товаров Reckitt Benckiser начал процесс передачи российского бизнеса из-за событий на Украине. Компания заявила об этом на своем сайте.

Бизнес собираются передать либо третьей стороне, либо сотрудникам компании. Представители Reckitt Benckiser заверили, что сделают все возможное для обеспечения плавного перехода бизнеса к новым владельцам и продолжат выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в России.

Штат компании в России насчитывает 1,3 тысячи человек. Она производит презервативы Durex, пятновыводители Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающее «Нурофен», лекарство от боли в горле «Стрепсилс» и другие товары. // Фото: Anqa/pixabay.com