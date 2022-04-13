Миллиардер посоветовал россиянам срочно закупать стройматериалы

Цены на строительные материалы летом этого года вырастут на фоне их дефицита. Так считает миллиардер Игорь Рыбаков. На своем канале в YouTube он посоветовал россиянам по возможности закупить их.

- Если вы дачу собрались строить летом, будет проблема со стройматериалами, поэтому закупайте сейчас унитазов впрок. Цены к лету на стройматериалы вырастут на 50 процентов,

– сказал он.

Миллиардер также призвал не рассчитывать на приумножение денег за счет их размещения на банковских депозитах. Доходность вкладов за три месяца составит около шести процентов, а цены вырастут намного больше. // Фото: iqbalnuril/pixabay.com