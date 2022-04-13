Ремонт по ОСАГО предложили считать по ценам аналогов запчастей

Банк России считает, что при расчете стоимости ремонта транспорта по ОСАГО надо учитывать цены не оригинальных запчастей, а их аналогов. Такое предложение опубликовано на сайте ЦБ РФ 13 апреля.

Согласно документу, определять размеры расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО для транспортных средств производителей из «недружественных» государств будут с учетом цен аналогов запасных частей.

Для машин производителей из тех стран, которые не вводили санкции против России, выплаты будут по-прежнему рассчитывать из стоимости оригинальных деталей, однако если оригиналов не окажется на рынке, для них тоже будут брать цены аналогов.

В ЦБ РФ отмечают, что такая мера предлагается временно — «из-за высокой неопределенности цен оригинальных запчастей и проблем с их доступностью». // Фото: pixel2013/pixabay.com