13 апреля 2022, 17:24
Россия

Ремонт по ОСАГО предложили считать по ценам аналогов запчастей

Центробанк предлагает учитывать при расчете стоимости ремонта автомобилей по страховому полису цены аналогов запчастей

Банк России считает, что при расчете стоимости ремонта транспорта по ОСАГО надо учитывать цены не оригинальных запчастей, а их аналогов. Такое предложение опубликовано на сайте ЦБ РФ 13 апреля.

Согласно документу, определять размеры расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО для транспортных средств производителей из «недружественных» государств будут с учетом цен аналогов запасных частей.

Для машин производителей из тех стран, которые не вводили санкции против России, выплаты будут по-прежнему рассчитывать из стоимости оригинальных деталей, однако если оригиналов не окажется на рынке, для них тоже будут брать цены аналогов.

В ЦБ РФ отмечают, что такая мера предлагается временно — «из-за высокой неопределенности цен оригинальных запчастей и проблем с их доступностью». // Фото: pixel2013/pixabay.com

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Центробанк
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