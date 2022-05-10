За выдуманную историю житель Суоярви стал фигурантом уголовного дела

В отдел полиции по Суоярвскому району обратился молодой человек с заявлением о грабеже. Правоохранители занялись поиском злоумышленников, которых якобы потерпевший на самом деле выдумал, чтобы ускорить поиск потерянного телефона. Теперь 21-летний местный житель ответит по уголовной статье за ложный донос.

Стражам порядка суоярвец рассказал, как двое неизвестных подошли к нему на улице и отобрали смартфон и кошелек с деньгами, а затем скрылись. Молодой человек детально описал приметы напавших – рост, одежду, примерный возраст. К слову, при обращении заявителя предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но парня это не остановило.

Позже факт разбойного нападения не подтвердился, так как гаджет был утерян по собственной невнимательности молодого человека, который забыл его у своего знакомого. Когда он вспомнил, где оставил телефон, то сообщил об этом сотрудникам уголовного розыска. Молодой человек объяснил, что выдумал историю про разбой, полагая, что это ускорит работу правоохранителей. В итоге в отношении выдумщика было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Фото: pixabay.