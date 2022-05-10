Костомукшанин не получил новые шины, потеряв почти 20 тысяч рублей

Смена сезона требует смены зимней резины на летнюю. Поиском новых шин в интернете занялся 34-летний житель Костомукши. Его соблазнила низкая стоимость на одном из сайтов. Но в итоге товара он так и не дождался, при этом потеряв перечисленные деньги. Ему пришлось обратиться с заявлением в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчина пояснил, что планировал покупку летней резины. На одном из сайтов он увидел нужную ему модель шин по цене в два раза ниже рыночной – стоимость товара с учетом скидок составила 18 тысяч 200 рублей. Покупателя не смутило, что номер счета, который ему отправил якобы менеджер виртуального магазина, принадлежит частному лицу. Неудивительно, что своего товара он так и не дождался. Попытки связаться с продавцом успехом не увенчались, сайт также более не работал.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, следователями возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. А так как поиск интернет-злоумышлонников чаще всего не приводит к нужному результату, то потерпевшему вместо экономии придется еще раз разкошелиться на новые шины. Фото: pixabay.