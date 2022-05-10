На трассе «Кола» в ДТП пострадал водитель «Лады»

В Пряжинском районе на 368 км федеральной трассы «Кола» вчера в 16:00 произошло столкновение «Лады» и «Тойоты». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии, 34-летний водитель, управлявший отечественным автомобилем, совершил столкновение с иномаркой с прицепом. В результате машина виновника ДТП съехала в кювет, сам он был травмирован.

На этом же участке трассы, где обгон запрещен, инспекторы ГИБДД зафиксировали опасный маневр с выездом на полосу встречного движения, совершенный водителем из Мурманска.

«С начала года в отношении 900 водителей возбуждены административные дела за выезд на полосу встречного движения. Такие действия часто приводят к дорожным происшествиям. Так, за этот период на встречной полосе в 13 ДТП погибли 2 человека, 17 человек пострадали»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в ГИБДД напомнили, что за обгон в неположенном месте виновный несет наказание по статье 12.15 КоАП РФ – административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления авто на срок от четырех до шести месяцев . Фото: vk.com/gibddkareliya.