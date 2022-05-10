Москвичка пыталась похитить алкоголь и выпечку из магазина

Четыре раза за день пришлось нажимать тревожную кнопку сотрудникам одного из гипермаркетов Петрозаводска. На место выезжали сотрудники Росгвардии. Они задержали шестерых нарушителей.

В пресс-службе ведомства рассказали, что все вызовы были связаны с попытками хищения товаров. Так, днем была задержана 36-летняя москвичка, пытавшаяся вынести из магазина алкогольную продукцию и выпечку. Позже в этом же магазине были задержаны 21-летняя и 50-летняя горожанки, 45-летний мужчина и две женщины – родственницы 29 и 52 лет.

Незадачливые воришки пытались похитить средства для ухода за лицом, косметику, семена цветов, несколько банок кофе, станки для бритья и другое товары. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. Все нарушители были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото: pixabay.