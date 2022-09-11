За сутки в России выявили 52 829 заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в стране зафиксировали еще 52 829 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Больше 50 тысяч новых случаев COVID-19 выявляют в России уже третий день подряд.

Оперштаб также информирует, что 2185 человек за сутки были госпитализированы, от коронавируса скончались 86 россиян. 37 288 человек отмечены за 10 сентября как выздоровевшие. // Фото: pixabay.com