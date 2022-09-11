Около 50 кошек-наркокурьеров выявили сотрудники УФСИН и хотят усыпить

Почти 50 кошек могут усыпить в Казани. Причиной такого решения стала попытка животных пронести в исправительные колонии наркотики, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Часть кошек бродит в округе, двоих передали в приют «Пес и кот», один хвостатый уже нашел хозяев.

Основатель приюта Альберт Галиев сообщил, что остальных 48 котиков, по его данным, решили усыпить. Но он не согласен с этим, потому что животные не виноваты.

Их использовали люди, которые специально подбирают родившихся в колонии котят, а потом прикрепляют им на ошейники что-то запрещенное. Кошки же ни о чем не догадываются и просто идут «домой». // Фото: pxhere.com