За сутки в России побиты 39 температурных рекордов

В России за последние сутки побиты 39 температурных рекордов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

По данным синоптика, восемь температурных рекордов были установлены в региональных центрах. Аномальная жара стоит в Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке.

В Москве во вторник воздух прогрелся до 32 градусов. Был перекрыт рекорд 1890 года. // Фото: unsplash.com / Stephan Valentin