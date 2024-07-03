Младенец умер в Петербурге, родителей задержали

В Санкт-Петербурге умер оставленный без присмотра новорожденный ребенок. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, мертвого младенца обнаружили в одной из квартир Северной столицы вечером 2 июля. Полиция установила, что родители оставили ребенка без присмотра на два часа. Мама и папа при этом были пьяны.

С места трагедии была изъята видеоняня. 30-летняя женщина и 36-летний мужчина задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп малышки отправлен в морг для установления причины смерти. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo