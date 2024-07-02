Пожилых водителей хотят отправлять повторно на медкомиссию

В России предложили ввести обязательное медицинское освидетельствование для водителей старше 80 лет. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Авторы проекта предлагают внести изменения в статью 23 федерального закона «О безопасности дорожного движения» и предлагают обязать достигших 80 лет граждан повторно проходить медицинское освидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Медкомиссия может помочь выявить наличие возможных заболеваний, при которых садиться за руль нельзя. Это, в частности, деменция и проблемы с сердцем.

В настоящее время повторно проходить водительскую комиссию нужно при замене прав по истечению срока действия (раз в десять лет). Еще две причины - возврат водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, возврат прав после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. // фото freepik.com