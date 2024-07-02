Россиянам посоветовали отказаться в жару от некоторых продуктов

Диетолог Наталья Лазуренко рассказала россиянам о правильном питании в жару. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметила врач, в жаркую погоду стоит в первую очередь пить много обычной негазированной воды. Также Лазуренко подчеркнула, что еда должна быть максимально простой. Она рекомендовала отказаться от жареной и сложно приготовленной пищи, а вместо этого тушить, варить или запекать еду.

Во время жары специалист советует исключить из дневного и вечернего приема пищи крупы и соусы, при этом нужно обязательно есть овощи. Предпочтение можно отдать несложному белку: рыбе, яйцам, нежирной птице.

На завтрак врач рекомендовала употреблять кисломолочные продукты, поскольку это легкодоступный белок. // Фото: unsplash.com / Alessia Marusova