Хаски искусал ребенка на детской площадке в российском городе

В Новосибирске хаски набросился на шестилетнего мальчика, который играл на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который также публикует видео инцидента.

На кадрах видно, как ребенок едет на самокате. Собака в это время лежит в тени. В какой-то момент животное набросилось на проезжавшего мимо мальчика, схватило его за руку, повалило и начало таскать по земле.

Собаку быстро оттащили очевидцы. Дошкольнику потребовалась медицинская помощь - у него были диагностированы укусы, царапины. Кроме того, ребенок жутко перепугался.

Известно, что у хаски есть хозяин. Где он был в тот момент, неизвестно. // Фото: скриншот видео Shot