02 июля 2024, 15:39
Хаски искусал ребенка на детской площадке в российском городе
Собака набросилась на шестилетнего мальчика на самокате в Новосибирске
В Новосибирске хаски набросился на шестилетнего мальчика, который играл на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который также публикует видео инцидента.
На кадрах видно, как ребенок едет на самокате. Собака в это время лежит в тени. В какой-то момент животное набросилось на проезжавшего мимо мальчика, схватило его за руку, повалило и начало таскать по земле.
Собаку быстро оттащили очевидцы. Дошкольнику потребовалась медицинская помощь - у него были диагностированы укусы, царапины. Кроме того, ребенок жутко перепугался.
Известно, что у хаски есть хозяин. Где он был в тот момент, неизвестно. // Фото: скриншот видео Shot