02 июля 2024, 15:05
Мужчина погиб во время тренировки в спорткомплексе в Петербурге
В Северной столице выясняются обстоятельства гибели спортсмена
В Санкт-Петербурге пожилой мужчина упал с двухметровой высоты в спорткомплексе и умер. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным источника, трагедия произошла вечером 1 июля в одном из спортивных центров Северной столицы. Один из спортсменов упал с высоты и ударился головой.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, но через полчаса им пришлось констатировать смерть спортсмена.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Mat Napo