Мужчина погиб во время тренировки в спорткомплексе в Петербурге

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина упал с двухметровой высоты в спорткомплексе и умер. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла вечером 1 июля в одном из спортивных центров Северной столицы. Один из спортсменов упал с высоты и ударился головой.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, но через полчаса им пришлось констатировать смерть спортсмена.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Mat Napo