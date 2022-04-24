За сутки с ковидом в России госпитализировали 1 352 больных

За минувшие сутки, согласно информации оперативного штаба, в России выявили 8 446 новых заболевших коронавирусом. Так что к 24 апреля общее число зараженных в РФ достигло 18 137 137.

Госпитализировали за прошедшие сутки 1 352 человека. Это на 49,6 процента меньше, чем в прошлый день. Количество госпитализаций уменьшилось в 75 российских регионах.

За всю пандемию жертвами COVID-19 в России стали 374 902 человека. За последние сутки умерли 168 больных с коронавирусом. // Фото: fernandozhiminaicela/ pixabay.com