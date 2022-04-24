Пользователей WhatsApp предупредили о новом способе мошенничества

Злоумышленники стали создавать фальшивые аккаунты от имени службы поддержки мессенджера WhatsApp. Так они выведывают у пользователей конфиденциальную информацию, передает WABetaInfo.

Мошенники создают аккаунты в мессенджере, похожие на профили техподдержки WhatsApp. С них рассылают сообщения с просьбой передать данные о банковских картах. Как предлог используют необходимость предотвращения блокировки аккаунта пользователя. Также с аккаунтов просят переслать одноразовые 6-значные коды авторизации.

Но официальная служба поддержки не может рассылать подобные запросы. Получив их, аккаунт надо немедленно заблокировать и написать жалобу.

Мошенников можно разоблачить по оформлению аккаунта. Знак верификации в WhatsApp – зеленый кружок – стоит только справа от никнейма пользователя. Мошенники не могут получить такую отметку в никнейме и размещают ее на аватарке. // Фото: geralt/ pixabay.com