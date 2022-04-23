Банки обяжут возвращать клиентам украденные деньги за 30 дней

Центробанк планирует установить обязательный срок, в течение которого банки должны будут возвращать своим клиентам украденные аферистами деньги. Предполагается, что это максимум 30 дней, передает РБК.

Правда, должно быть установлено, что перевод совершен без согласия человека. То есть если банк не направил клиенту уведомление о транзакции. Также можно претендовать на возврат средств при потере карты, если клиент уведомил об этом банк, а деньги все же списали.

Действующим в данный момент законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. // Фото: Klemenchukov/ pixabay.com