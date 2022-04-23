За сутки COVID-19 заразились более 8,8 тысяч россиян

Прирост новых зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки составил 8 829 случаев. Это следует из информации оперативного штаба, обнародованной 23 апреля.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 172.

Количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8 процента

Умер от коронавируса за минувшие сутки 171 человек, накануне штаб сообщал о 195 умерших.

Выздоровели за сутки 13 030 человек, это на 3,3 процента меньше по сравнению с 22 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 128 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 374 734 умерших и 17 464 120 выписанных. // Фото: geralt/ pixabay.com