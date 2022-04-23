Росавиация в десятый раз продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация в очередной раз сообщила о том, что продляет режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части РФ. Теперь он действует до 1 мая, передает РИА Новости.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени,

-сказано в сообщении.

Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Альтернативные полеты авиакомпаниям рекомендуют строить через Волгоград, Сочи, Минеральные Воды, Москву и Ставрополь.

Напомним, ограничения на полеты в южные и центральные регионы России ввели 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. С тех пор эту меру продлевали уже 10 раз. // Фото: yassinebenzahra2016/ pixabay.com