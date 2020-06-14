За сутки на дорогах Карелии задержали 15 пьяных водителей

За сутки 15 пьяных водителей в Карелии стали пешеходами. Нарушителей молодых и не очень останавливали в различных районах республики. О некоторых случаях рассказали в ГИБДД.

В частности, в деревне Падозеро Пряжинского района был остановлен 56-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фьюжен». Машину нарушителя отправили на штрафстоянку. Ночью в Кондопоге автоинспекторам попался 28-летний водитель автомобиля «Хендай». Нарушителям грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч.

В Медвежьегорском районе на дороге Вологда - Медвежьегорск – Кола также был остановлен «Фольксваген». Машиной управлял 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один нетрезвый водитель без прав был остановлен на дороге Войница-Вокнаволок-Костомукша. Водителя автомобиля «Шевроле» ждет штраф в размере 30 тысяч или административный арест до 15 суток. Наказание грозит и владельцу иномарки, который находился рядом и передал управление нетрезвому водителю. Ему грозит аналогичный штраф и лишение прав от полутора до двух лет. Окончательное решение о наказании примет суд.

На дороге Кола-Энгозеро-Гридино в Лоухском районе инспекторы отстранили от управления нетрезвого 52-летнего водителя. Мужчина ранее уже лишался прав за подобное нарушение. Теперь его ждет уголовное наказание.

Еще один нетрезвый водитель автомобиля «Нива» был отстранен от управления инспекторами Костомукши. В отношении него также составлены административные материалы за управление в нетрезвом виде. Материалы направлены в суд.

Жители республики могут сообщить о нетрезвом водителе по телефонам 102 или 112.

Фото: Госавтоинспекция Карелии