За столбы заплатишь. Конфликт с энергетиками до сих пор не решен

Текст, фото: Антонина Кябелева

Наше издание рассказывало о парадоксальной ситуации, сложившейся во взаимоотношениях между карельским филиалом ПАО «Россети Северо Запад» и органами местного самоуправления Карелии. Решить проблему попыталась депутат Госдумы Валентина Пивненко. Казалось бы, ей удалось отстоять интересы муниципалитетов республики.

Нам удалось связаться с пресс-службой ПАО «Россети», чтобы узнать позицию электросетевого холдинга, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Оказалось, что не все так радужно. Во всяком случае, пока.

Суть конфликта между муниципалитетами республики и ПАО «Россети Северо Запад», который уже вылился в судебные процессы, касается опор линий электропередачи. Компания стала требовать с органов местного самоуправления плату за аренду столбов, на которых расположены светильники уличного освещения.

Новые финансовые претензии вызвали шок у многих руководителей муниципалитетов республики. Некоторые руководители сельских поселений не решились спорить с электросетевым гигантом и согласились платить за аренду опор ЛЭП. Другие восприняли это требование как полнейший абсурд. ПАО «Россети Северо-Запад» обратилось с исками в Арбитражный суд РК, чтобы заставить платить несговорчивых глав местного самоуправления.

Среди тех, кто не согласился с требованиями энергетиков, была и глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова. Ее поддержали депутаты Шуйского сельского поселения, которые не согласились с требованием заключить договор аренды. По ее словам, светильники висели десятилетиями, и вдруг энергетики решили брать деньги за аренду столбов.

«При этом их столбы стоят на нашей земле, и никаких налогов они за это не платят»,

- привела она один из аргументов, почему подобные требования кажутся ей безосновательными.

К тому же поставить собственные опоры муниципалитет не может, так как для них просто не хватает места. Соколова вспомнила, что при установке новой линии энергетическая компания не согласовывала с муниципалитетом место расположения опор ЛЭП. Местная власть попала в ловушку: своих столбов не поставить, а вешать фонари на опоры ПАО «Россети», как говорится, себе дороже. Но и без уличного освещения людей не оставишь.

Соколова искренне не понимает, за что местная администрация должна платить. Мало того, что светильники муниципалитет покупал сам, так еще и освещение некоторых улиц организовывали частично на деньги местных жителей.

С ней солидарна и глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина, которая была шокирована требованиями энергетиков. Она рассказала, что в 2016 году в Шокше было организовано уличное освещение. Тогда совместный подвес фонарей энергетики согласовали, не требуя никакой платы за аренду столбов. По ее словам, муниципалитет за счет своего скудного бюджета освещал даже федеральную трассу.

Тем не менее иски энергетической компании к сельским поселениям до сих пор рассматриваются в Арбитражном суде РК.

В конце ноября 2024 года появилась обнадеживающая информация. На своей странице в соцсети Валентина Пивненко сообщила, что летом к ней обратились председатель Совета одного из муниципальных районов совместно с главой сельского поселения и рассказали о финансовых претензиях Карельского филиала ПАО «Россети Северо Запад», связанных с размещением на опорах ЛЭП светильников уличного освещения. По оценке Пивненко, которая вникла в данную проблему, «ситуация складывается тревожная и обременительная для бюджетов сельских поселений».

Она обратилась к председателю комитета Госдумы по энергетике Николаю Шульгинову и председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. В качестве примеров были проанализированы требования, которые энергетики выдвинули к Толвуйскому и Шуйскому сельским поселениям. Валентина Пивненко обратила внимание на то, что стабильное уличное освещение — это прежде всего безопасность граждан, особенно в «темный» период, который в Карелии длится более 8 месяцев.

Судя по информации, опубликованной на странице депутата Госдумы, «позиция ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» изменилась».

«Акционерное общество, приняв во внимание мои доводы по организации системы уличного освещения в населенных пунктах, имеющей выраженную социальную направленность, решение вопросов безопасности жизнедеятельности и благоустройства территорий, разработало форму Соглашения о взаимодействии компаний группы «Россети» с муниципальными образованиями при размещении оборудования уличного (наружного) освещения на безвозмездной основе»,

- сообщила Валентина Пивненко.

Для того чтобы подтвердить эту обнадеживающую информацию, я обратилась с официальным запросом в ПАО «Россети». В частности, я поинтересовалась, как после заключения соглашения о размещении оборудования уличного на безвозмездной основе будут развиваться судебные тяжбы.

Официального ответа я не получила. Мне позвонили из пресс-службы ПАО «Россети» и сообщили, что решения по данному вопросу пока не принято. По этой причине ничего конкретного в компании сказать не могут. Окончательную позицию по данному вопросу в компании обещали сформировать после 20 декабря 2024 года. Мы будем следить развитием событий.

От себя добавлю, что попытки компании с государственным участием содрать с нищих поселковых бюджетов лишнюю копейку выглядит, как минимум, неуместно. Тем более за что? За то, чтобы повесили фонарь на столб, который вдруг решили сдавать в аренду?

Между тем во многих населенных пунктах состояние этих самых опор ЛЭП вызывает нескрываемый страх у граждан. Клонящиеся к земле столбы, которые грозят в любой момент рухнуть, - не такая уж редкая картина в Карелии. Их не то чтобы сдавать в аренду нужно, их давно следует заменить, раз уж заявленная миссия ПАО «Россетей» - это «обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России».

Компания, конечно, заявляет и о том, что преследует целью приумножение «доходности акционеров». Но, согласитесь, не до такой же степени приумножать доходность, чтобы высасывать копейки из нищих карельских поселков за счастье повесить фонарь на не самый прочный столб. Так доходность акционеров не приумножить. Или я не права?