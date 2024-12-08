Новая остановка с витражным панно появится в Петрозаводске

В Петрозаводске вскоре появится еще одна остановка общественного транспорта, украшенная витражным панно. О планах сообщила мэр города Инна Колыхматова, поздравив жителей и художников с Международным днем художника.

Градоначальница подчеркнула важность творческих инициатив, которые делают городской облик ярче и уютнее. Она отметила, что работы мастеров наполняют улицы новыми красками и положительными эмоциями.

Ранее в рамках художественного проекта несколько остановок на проспекте Ленина превратились в произведения искусства. Над созданием витражей трудились воспитанники Детской художественной школы. Витражные конструкции изготовлены из монолитного поликарбоната, который внешне напоминает стекло, но превосходит его по прочности и легкости. Для дополнительной защиты поверхности панелей покрыли антивандальным слоем, что оказалось оправданной мерой. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте