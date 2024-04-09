За продажу контрафактных табака и алкоголя жителя Беломорска осудили

Жителя Беломорского района осудили за хранение и реализацию немаркированной табачной и алкогольной продукции. Эти контрафактные товары 45-летний предприниматель продавал как минимум в течение года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Следствие и суд выяснили, что запрещенные товары мужчина с января 2022 года по январь 2023 года хранил на складе принадлежащего ему продуктового магазина.

Под видом груза без опознавательных маркировок он транспортировал этот товар в Беломорск и там продавал в своем магазине.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли контрафактную продукцию стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 400 тысяч рублей. // фото: unsplash.com