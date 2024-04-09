По пути в Карелию мужчина проник в чужой дом и грозил полиции топором

Житель Карелии совершил преступление и три года скрывался от правосудия. Недавно 38-летнего мужчину задержали в Петербурге и теперь будут судить, сообщили в прокуратуре республики.

Началось все в марте 2021 года, когда фигурант уголовного дела возвращался на попутках домой из Мурманской области. Проезжая через деревню Вилга Прионежского района, он решил передохнуть.

Разбил окно одного из домов, проник туда и жил несколько дней. Но вернулась хозяйка и вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли, злоумышленник схватил топор и угрожал применить к ним насилие. Злоумышленника задержали и избрали ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Но он сбежал, поэтому пришлось объявить фигуранта в розыск. Нашли его только в январе этого года в Санкт-Петербурге. Скоро уголовное дело передадут в суд. // фото: pixabay.com