Безработного петрозаводчанина лишил сбережений мошенник

Безработный 46-летний петрозаводчанин пострадал от интернет-мошенника. Он увидел в интернете объявление о продаже комбинированного деревообрабатывающего станка и хотел купить его, сообщили в МВД Карелии.

Устройство предлагали за 50 290 рублей, цена устроила петрозаводчанина. Он связался с продавцом, обсудил детали, уточнил его номер телефона для перевода денег.

Убедившись, что станок прибудет в ближайшее время, горожанин перечислил полную его стоимость. После этого аккаунт продавца был удален, на связь с покупателем он больше не вышел. //фото: freepik.com