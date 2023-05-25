За незаконную рубку с «Кареллеспрома» взыскали 4,5 млн рублей

Суд в Пудожском районе взыскал с «Кареллеспрома» нанесенный незаконной рубкой деревьев ущерб. Он составил 4 450 437 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Иск подал районный прокурор в интересах минприроды РК. Инцидент случился прошлым летом во время выборочной рубки деревьев на пасеках в Янгозерском лесничестве.

Ответчик вырубил несколько елей общим объемом древесины более 141 кубометра. «Кареллеспром» - арендатор лесного участка, поэтому должен контролировать подрядчиков и несет ответственность за их действия.

Ранее по факту незаконной рубки деревьев возбудили уголовное дело. Следствие зафиксировало нарушения на спорном участке лесосеки. Ни сама компания, ни подрядчик не признали вину. Однако суд удовлетворил иск, деньги взыщут в солидарном порядке. // фото: freepik.com