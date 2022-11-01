01 ноября 2022, 09:12
За неделю 18 жителей Карелии попали в больницы с ОРВИ
Уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в республике растет
На 23 процента выше эпидемического порога заболеваемость ОРВИ в регионе. Такие данные за минувшую неделю приводит Роспотребнадзор.
Всего зафиксировали 5 849 заболевших. За указанный период 18 пациентов с ОРВИ пришлось госпитализировать.
Чаще всего болеют дети до двух лет, в возрасте 3-6 и 7-14 лет. Заболеваемость ОРВИ в Карелии по сравнению с предыдущей неделей выросла на 5,3 процента.
В Петрозаводске за неделю выявили 2 894 заболевших. Это ниже эпидемического порога на 15,3 процента. Однако по сравнению с прошлой неделей показатель на 10,6 выше. // Фото: pxhere.com